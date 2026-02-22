15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri tamamlandı.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 17 kulüpten 170 sporcu mücadele etti.



Organizasyonun son gününde finale kalan sporcular atışlarını gerçekleştirdi.



Klasik yay kadınlarda Aslı Berra Öztürk, erkeklerde Fatih Sarımeşe, kadın takımda Şenok Okçuluk Spor Kulübü, erkek takımda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü birinciliği elde etti.



Makaralı yay kadınlarda Ceylin Karamollaoğlu, erkeklerde Ömer Burhan Şahin, kadın takımda Okçular Vakfı Spor Kulübü, erkek takımda ise Vira Okçuluk Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu.



Kulüp sıralamasında ise Okçular Vakfı Spor Kulübü 662 puanla birinci, Altınok Okçuluk Spor Kulübü 520 puanla ikinci, Anka Okçuluk Spor Kulübü de 501 puanla üçüncü sırada yer aldı.



