Fenerbahçe'de Kante yedek kaldı

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fransız yıldız N'Golo Kante'yi ilk 11'de tercih etmedi.
Kante, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başladı.
Tedesco, maç öncesi, "Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz." dedi.
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fransız yıldız N'Golo Kante'yi ilk 11'de tercih etmedi.
Kante, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başladı.
Tedesco, maç öncesi, "Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz." dedi.
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde: