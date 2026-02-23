23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-029'
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
0-030'
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
0-01'
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Fenerbahçe'de Kante yedek kaldı

Fenerbahçe'de N'Golo Kante, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başladı.

23 Şubat 2026 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kante yedek kaldı




Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fransız yıldız N'Golo Kante'yi ilk 11'de tercih etmedi.

Kante, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başladı.

Tedesco, maç öncesi, "Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde:



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
