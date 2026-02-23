23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-152'
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a FIFA, 12 puan silme cezası daha verdi.

23 Şubat 2026 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 16:59
FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha




Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a 2 dosyadan 12 puan silme cezası verdi.

Adana Demirspor'a geçtiğimiz hafta da 12 puan ceza verilmişti.

PUANI EKSİ 57'YE DÜŞTÜ

Adana Demirspor'un eksi 12 puan silme cezası sonrası puanı eksi 57'ye düştü.

Akdeniz ekibi, 1. Lig'de çıktığı 26 maçta hiç galibiyet alamazken, 3 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
