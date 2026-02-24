23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-1
23 Şubat
Alaves-Girona
2-2
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
1-0

Galatasaray'da Martyna Lukasik ile yollar ayrıldı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Martyna Lukasik ile yollar ayrıldı

calendar 24 Şubat 2026 00:27
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Martyna Lukasik ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşımında, "Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Martyna Lukasik'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lukasik, geçen haziran ayında İtalya ekibi Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.