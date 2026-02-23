Kasımpaşa'dan Fenerbahçe sonrası paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, bu maç sonrası paylaşımlarda bulundu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş." şeklinde paylaşım yaptı.
İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı." paylaşımında bulundu.
Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında golü atan Jim Allevinah için, "90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş." şeklinde paylaşım yaptı.
İstanbul ekibi, daha sonra, "Pes etmeyenlerin takımı." paylaşımında bulundu.
Kasımpaşa ayrıca maç sonucu ile birlikte, "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.
90+11.
Jim Allevinah.
Buz kestiren geri dönüş. ❄️🤫#Kasımpaşa pic.twitter.com/g3yChma94x
— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026
Pes etmeyenlerin takımı. 💪#Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı pic.twitter.com/IQvmsauGwy
— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026
📍 Kadıköy Hatırası 📸 pic.twitter.com/2tDmDzey05
— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 23, 2026