23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-1
23 Şubat
Alaves-Girona
2-2
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
1-0

Trendyol Süper Lig'de puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta sonrasında oluşan puan durumu.

calendar 24 Şubat 2026 00:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Kocaelispor: 2-0

ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 2-0

Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Göztepe: 4-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1

 

- Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 23 17 4 2 55 17 38 55
2.FENERBAHÇE 23 15 8 0 52 21 31 53
3.TRABZONSPOR 23 14 6 3 45 27 18 48
4.BEŞİKTAŞ 23 12 7 4 44 29 15 43
5.GÖZTEPE 23 11 8 4 27 16 11 41
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 23 10 6 7 40 26 14 36
7.SAMSUNSPOR 23 7 10 6 25 27 -2 31
8.KOCAELİSPOR 23 8 6 9 21 24 -3 30
9.GAZİANTEP FK 23 7 7 9 30 40 -10 28
10.CORENDON ALANYASPOR 23 5 11 7 25 27 -2 26
11.ÇAYKUR RİZESPOR 23 5 9 9 28 35 -7 24
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 23 6 5 12 28 34 -6 23
13.TÜMOSAN KONYASPOR 23 5 8 10 27 35 -8 23
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 23 6 5 12 22 36 -14 23
15.İKAS EYÜPSPOR 23 5 6 12 19 35 -16 21
16.KASIMPAŞA 23 4 8 11 20 32 -12 20
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 23 3 10 10 18 43 -25 19
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 23 3 4 16 20 42 -22 13
 

- Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor 

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor 

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş 

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor 

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor 

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK 

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.