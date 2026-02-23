23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Spalletti'nin kaderi 'sarı-kırmızı'ya bağlı!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin geleceği, sarı kırmızılı iki takım olan Galatasaray ve Roma ile oynanacak maçların sonuçlarına göre şekillenecek.

calendar 23 Şubat 2026 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 10:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Spalletti'nin kaderi 'sarı-kırmızı'ya bağlı!
Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için kritik viraja girildi.

İtalyan devinde tecrübeli çalıştırıcının geleceğinin, sarı kırmızılı iki takım olan Galatasaray ve Roma ile oynanacak maçların sonuçlarına göre şekilleneceği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar, Spalletti üzerindeki baskıyı artırdı. Torino ekibi, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Siyah-beyazlılarda Galatasaray ve Roma karşılaşmalarının, Spalletti'nin takımın başındaki geleceği açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

Teknik adamın koltuğunun ciddi şekilde sallandığı vurgulandı.

Juventus'un son 5 maçlık performansı şöyle:

Juventus 0-2 Como
Galatasaray 5-2 Juventus
Inter 3-2 Juventus
Juventus 2-2 Lazio
Atalanta 3-0 Juventus

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
