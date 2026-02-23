23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Murillo performansıyla göz kamaştırdı!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Göztepe karşısında yaşadı.

calendar 23 Şubat 2026 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Göztepe karşısında yaşadı. Marsilya'dan transfer edilen Panamalı sağ bek, performansıyla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Sağ kanatta ileri-geri etkili bir oyun sergileyen Murillo, 36'ncı dakikada sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ve siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
