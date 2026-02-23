Murillo performansıyla göz kamaştırdı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Göztepe karşısında yaşadı. Marsilya'dan transfer edilen Panamalı sağ bek, performansıyla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Sağ kanatta ileri-geri etkili bir oyun sergileyen Murillo, 36'ncı dakikada sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ve siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Göztepe karşısında yaşadı. Marsilya'dan transfer edilen Panamalı sağ bek, performansıyla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Sağ kanatta ileri-geri etkili bir oyun sergileyen Murillo, 36'ncı dakikada sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ve siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.