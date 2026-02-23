23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
0-06'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-06'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Anthony Davis: "Sarr ile savunmada çılgın bir ikili olacağız"

Washington Wizards'ın yeni yıldızı Anthony Davis, Fransız uzun Alex Sarr ile oluşturacağı ön alan ikilisinden büyük heyecan duyduğunu söyledi.

calendar 23 Şubat 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Anthony Davis: 'Sarr ile savunmada çılgın bir ikili olacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Washington Wizards'ın yeni yıldızı Anthony Davis, Fransız uzun Alex Sarr ile oluşturacağı ön alan ikilisinden büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Monumental Sports Network'e konuşan Davis, şunları kaydetti:

"Başka bir uzunla her zaman başarılı oldum. Alex sahayı açabiliyor. Savunmada ise çılgın bir ikili olacağız. Pick-and-roll savunması, switch, çember koruma… Şu an ligde maç başına blokta ikinci sırada."

20 yaşındaki Sarr, ikinci NBA sezonunda 17.2 sayı, 7.8 ribaund ve 2.0 blok ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Davis'in sağlığına kavuşması ve 2026-27 sezonunun başlamasıyla birlikte Wizards'ın Davis-Sarr ikilisi etrafında yeniden yapılanarak Doğu'da rekabetçi bir konuma gelmesi hedefleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
