New York Knicks uzun forveti Karl-Anthony Towns, üzerindeki baskı ve eleştirilere ilişkin açık konuştu.



Playoff hedefiyle sezona giren Knicks'te beklentilerin yüksek olduğunun farkında olduğunu belirten Towns, eleştirileri doğal karşıladığını ifade etti.



"Kariyerim boyunca hep yüksek bir standarda tabi tutuldum. Eleştirilerin bununla birlikte geldiğini biliyorum. Başaramadığınızda eleştirilmeniz normal."



Towns, kariyerinin bu aşamasında en büyük motivasyonunun şampiyonluk olduğunu vurguladı:



"Kariyerim yüzük kazanmak üzerine kurulu. Artık daha iyi anlıyorum ki kazanmak her şeyin önüne geçiyor."



Doğu Konferansı'nda 37-21'lik dereceyle üçüncü sırada bulunan Knicks'te Towns, 53 maçta 19.9 sayı, 11.8 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalıyor.



