23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-012'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-012'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Towns: "Kariyerim baskıyla geçti..."

New York Knicks uzun forveti Karl-Anthony Towns, üzerindeki baskı ve eleştirilere ilişkin açık konuştu.

calendar 23 Şubat 2026 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Playoff hedefiyle sezona giren Knicks'te beklentilerin yüksek olduğunun farkında olduğunu belirten Towns, eleştirileri doğal karşıladığını ifade etti.

Playoff hedefiyle sezona giren Knicks'te beklentilerin yüksek olduğunun farkında olduğunu belirten Towns, eleştirileri doğal karşıladığını ifade etti.

"Kariyerim boyunca hep yüksek bir standarda tabi tutuldum. Eleştirilerin bununla birlikte geldiğini biliyorum. Başaramadığınızda eleştirilmeniz normal."

Towns, kariyerinin bu aşamasında en büyük motivasyonunun şampiyonluk olduğunu vurguladı:

"Kariyerim yüzük kazanmak üzerine kurulu. Artık daha iyi anlıyorum ki kazanmak her şeyin önüne geçiyor."

Doğu Konferansı'nda 37-21'lik dereceyle üçüncü sırada bulunan Knicks'te Towns, 53 maçta 19.9 sayı, 11.8 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
