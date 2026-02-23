23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Ja Morant takas piyasasında sınırlı ilgi gördü

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant için son takas döneminde sınırlı sayıda ciddi girişim olduğu bildirildi.

calendar 23 Şubat 2026 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ja Morant takas piyasasında sınırlı ilgi gördü
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant için son takas döneminde sınırlı sayıda ciddi girişim olduğu bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre yalnızca Sacramento Kings ve Miami Heat somut ilgi gösterdi.

Kings'in ilgisi düşük seviyede kalırken, Heat'in Morant'ı Washington'ın Trae Young için yaptığı düşük varlık maliyetli takasa benzer bir formülle yokladığı ifade edildi. Ancak Miami'nin son günlerde odağının Giannis Antetokounmpo olduğu ve Morant için aktif bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Milwaukee Bucks'ın da Morant'la ilgilenebileceği yönünde kulis bilgileri dolaşsa da resmi bir adım atılmadı.

Batı Konferansı'nda 21-34'lük dereceyle 11. sırada bulunan Memphis'te Morant, 20 maçta 19.5 sayı, 3.3 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalarken yüzde 41 saha içi ve yüzde 23.5 üçlük isabetiyle oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
