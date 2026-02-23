Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant için son takas döneminde sınırlı sayıda ciddi girişim olduğu bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre yalnızca Sacramento Kings ve Miami Heat somut ilgi gösterdi.



Kings'in ilgisi düşük seviyede kalırken, Heat'in Morant'ı Washington'ın Trae Young için yaptığı düşük varlık maliyetli takasa benzer bir formülle yokladığı ifade edildi. Ancak Miami'nin son günlerde odağının Giannis Antetokounmpo olduğu ve Morant için aktif bir girişimde bulunmadığı belirtildi.



Milwaukee Bucks'ın da Morant'la ilgilenebileceği yönünde kulis bilgileri dolaşsa da resmi bir adım atılmadı.



Batı Konferansı'nda 21-34'lük dereceyle 11. sırada bulunan Memphis'te Morant, 20 maçta 19.5 sayı, 3.3 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalarken yüzde 41 saha içi ve yüzde 23.5 üçlük isabetiyle oynadı.



