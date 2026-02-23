TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 9 galibiyetin ardından geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Bornova 1877'yi 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. 10 kişi kaldığı maçta rakibini mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip puanını 46'ya çıkardı. Ayvalıkgücü grupta puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini koruyarak Play-Off hattındaki yerini de pekiştirdi.
Ayvalıkgücü kaldığı yerden devam
Ayvalıkgücü, son olarak Bornova 1877'yi mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.
