Oh'tan 126 km'lik 'tsubasa' golü!

Beşiktaşı Oh, Göztepe maçının 74. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından, kaleye 23 metre mesafeden muazzam bir şutla filelere gönderdi.
Oh'un şutunda topun hızının saatte 126 km'ye ulaştığı belirlendi. Güney Koreli futbolcu, attığı jeneriklik goller nedeniyle kendisinin Tsubasa'ya benzetilmesiyle ilgili, "Bu herkesin isteyeceği bir şey ama kendimi onunla karşılaştıramam" dedi.
