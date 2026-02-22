22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
0-030'
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
0-031'
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-157'
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
0-013'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-283'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Sergen Yalçın: "Bunun için buradayız!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Şubat 2026 22:28 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 22:29
Sergen Yalçın: 'Bunun için buradayız!'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Sergen Yalçın, "Bilal çok önemli, oyun kurgumuzu çok etkileyecekti bu sakatlık. Hafta içi başka bir formata çalıştık; iki ön liberolu, Junior'un farklı mevkide olduğu. Göztepe iyi takım, savaşçı bir takım. Hem oyunu kazanmak hem skoru kazanmak mutluluk verici. Sezonda ilk defa böyle bir maç oynadık. Hep sıkıntılı süreçlerden geçtik. Zor dönemler yaşıyoruz ama yavaş yavaş işler düzeliyor bence. Bugünkü takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakat... Bana göre Beşiktaş formasına yakıştı. Taraftarlarımız da maç sonuna kadar oyuncuların arkasındaydı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. Sezon başında zordu. İşler düzeliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de başarılı olmak için bu işi yapıyoruz. Mutlu etmek için yapıyoruz. Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi." dedi.

SERKAN REÇBER SÖZLERİ

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Sezonun en iyi oyunuydu. Aldığımız skor, oynadığımız oyun sezonun en iyisiydi. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Serkan Reçber ne iş yapıyor diyorlar, bu işi yapıyor. Oyuncu seçiminde beraber hareket ediyoruz, son kararı ben veriyorum. Bilgisi birikimi çok değerli. Camiamıza söylüyorum bunu. Negatif algılar oluyor, olmasın! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kendi şahsi zevklerimiz için burada değiliz. Hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve bunun için çalışıyoruz." dedi.

Yeni transferler ve adaptasyonları ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Oh çok karakterli, düzgün, mütevazı bir çocuk. Onun Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Biz daha çok böyle oyuncuları tercih ettik. Buradan daha iyi yerlere gidecek oyuncuları seçtik. Transfer dönemi böyle oyuncuları tercih ettik. Serkan aylardır bu tip oyuncuları izledi. Yurt dışına gitti, hepsiyle oturdu, yemekler yedi. Bu transferler kolay olmuyor, ha deyince oyuncu alamıyorsunuz. Başkanımız da çok yardımcı oldu transferlerde. Son hamleyi başkanımız yaptı, maddi konularda takılınca başkanımız çözdü. Transferler çok faydalı olacak." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
