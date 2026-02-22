22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
1-045'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-045'
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-045'
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-054'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
2-079'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-029'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-031'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Atalanta, Napoli'den son umutlarını da aldı

Napoli, Atalanta deplasmanında kritik 3 puan bıraktı ve lider Inter'in 14 puan gerisine düştü.

calendar 22 Şubat 2026 18:46 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 18:58
Haber: Sporx.com
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Napoli, 18. dakikada Sam Beukama'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'in attığı golle eşitliği sağladı. Lazar Samardzic, 81'de Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı.

Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Atalanta, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçında 5 puan bırakan Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Napoli ise Hellas Verona'ya konuk olacak.

