Atalanta, Napoli'den son umutlarını da aldı

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Napoli, 18. dakikada Sam Beukama'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'in attığı golle eşitliği sağladı. Lazar Samardzic, 81'de Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı.
Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Atalanta, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçında 5 puan bırakan Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde kaldı.
Atalanta, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Napoli ise Hellas Verona'ya konuk olacak.
