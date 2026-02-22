Beşiktaş'ta Asllani-Ndidi-Orkun ilk kez birlikte sahada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçen hafta babasının cenazesi nedeniyle görev alamayıp hafta başı takıma dönen Wilfred Ndidi'yi orta sahaya dahil edecek.
Sezonun ilk devresinde forvet arkasında başta Rafa Silva, devamında ise Cerny'yi kullanan Yalçın, ikinci devrede ise planını değişikliğe götürdü.
ASLLANI-NDIDI-ORKUN İLK KEZ
Siyah-beyazlılarda Asllani-Ndidi-Orkun üçlüsünün bugün ilk kez orta saha rotasyonunu oluşturmaları bekleniyor.