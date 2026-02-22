22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Beşiktaş'ta Asllani-Ndidi-Orkun ilk kez birlikte sahada

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta saha kurgusunu değiştiriyor.

22 Şubat 2026 11:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Asllani-Ndidi-Orkun ilk kez birlikte sahada
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçen hafta babasının cenazesi nedeniyle görev alamayıp hafta başı takıma dönen Wilfred Ndidi'yi orta sahaya dahil edecek.
 
Sezonun ilk devresinde forvet arkasında başta Rafa Silva, devamında ise Cerny'yi kullanan Yalçın, ikinci devrede ise planını değişikliğe götürdü.
 
ASLLANI-NDIDI-ORKUN İLK KEZ
 
Siyah-beyazlılarda Asllani-Ndidi-Orkun üçlüsünün bugün ilk kez orta saha rotasyonunu oluşturmaları bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
