Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Diyanet-2026

EL KESİLMESİ, BURUN KANAMASI ORUCU BOZUYOR MU?



"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286) Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan'ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.



Uykudayken sabah olsun sahurdan sonra olsun hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Peki orucu bozan ve bozmayan diğer şeyler nelerdir? Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyler ve bozmayan durumlar hakkında fetvalar verdi. Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Öpüşmek ya da eşinize sarılmak şayet nefsinize hakimseniz orucu bozmuyor. Ancak bekarların sevgilisine sarılıp öpmesi yada elini tutması orucun bozulmasına sebep oluyor. İşte Diyanete sorulan konulardaki fetvalar;Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevi arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.Elle tatmin olmanın keffareti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar.1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,9- Gıybet etmek,10- Rüyada ihtilam olmak,11- Diş çukuruna ilaç koymak,12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,15- Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,16- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,17- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,18- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,19- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,20- Kulağa su kaçması,21- Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak (Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.),22- Gusletmek, banyo yapmak,23- İdrar yoluna pamuk koymak (Ş,fiî'de bozar.),24- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,25- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,26- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,27- Arı sokması,28- Dudaktaki yaşlığı yutmak,29- Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,30- Ele iğne batıp kırığının içinde kalması,31- Kulağa pamuklu çubuk sokmak (Ş,fiî'de bozar.),32- Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,33- Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak,34- Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi,35- Evi haşere için ilaçlayan, ister istemez ilacı teneffüs etse de orucu bozulmuş olmaz; çünkü sakınmak zordur,36- Kulağa sabunlu su kaçırması,37- Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle yutmak,38- Hanımını öpenin orucu, meni gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur (Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir, kefaret gerekmez.),39- Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor,40- Çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek (Açık yaraya sürülen merhemin, içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı, S. Ebediyye'de bildirilmektedir. İyi bilmek, zanla olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez.),41- İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe, vücuda iğne batırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda içeriye ilaç girmiyor. Sadece iğne, kıl folikülüne sokularak akım veriliyor,42- Kaş, bıyık aldırmak, etek tıraşı olmak ve epilasyon orucu bozmaz,43- Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse, bir iki damla gibi azsa, orucunu bozmaz, çünkü bundan korunmak zordur. Çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz,Nihat Hatipoğlu'na genç bir kadın makyajlı halde abdest alınıp alınamayacğını sordu. Nihat Hatipoğlu'nun bu soruya cevabı şöyle oldu: "Abdest alırken makyajı silmek lazım. Abdest suyunun her taraf iyi ulaşması lazım. Bu bir engelse abdesti makyaja kurban etmeyelim. Makyajı abdeste kurban edelim. Allahın huzuruna daha temiz gidelim."