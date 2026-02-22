El Bilal Toure'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde Göztepe ile oynadıkları maçın ardından konuştu.
Yalçın, Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure'nin durumuna da değindi. Sergen Yalçın, Malili futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı teknik adam, El Bilal Toure ile ilgili, "Bilal'in sakatlığı büyük bir sorun. 6-8 hafta gibi bir süre olmayacak o da." dedi.
