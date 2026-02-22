22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-079'
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-077'
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-072'
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
1-136'
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
0-049'
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
0-19'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
0-177'
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Barcelona, yeniden lider!

Barcelona, Real Madrid'in yenildiği haftada Levante'yi 3-0 yenerek 1 hafta aradan sonra yeniden lider oldu.

calendar 22 Şubat 2026 20:14
Haber: Sporx.com
Barcelona, yeniden lider!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona ile Levante karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 3-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marc Bernal, 32. dakikada Frenkie de Jong ve 81. dakikada Fermin Lopez attı.

BARCELONA YENİDEN LİDER

Geçen hafta Girona'ya yenilerek liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bu hafta rakibinin Osasuna'ya 2-1 yenilmesinin avantajını kullandı ve bu galibiyetle puanını 61'e yükselterek Real Madrid'in 1 puan önünde yeniden lider oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Levante ise 18 puanla 19. sırada kaldı.

BARÇA'NIN GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVUSU

Barcelona, gelecek hafta lig üçüncüsü Villarreal'i Camp Nou'da ağırlayacak. Levanta ise Alaves ile evinde karşılaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 43 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 15 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
