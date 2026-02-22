Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor , Gaziantep FK'ye konuk oldu.Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonsopr, 2-1'lik skorla kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikadaile 27. dakikadakaydetti.Gaziantep FK'nin tek golünü ise 22. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti. Gaziantep FK, 28 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Samsunspor deplasmanına gidecek.

13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.



20.⁠ ⁠dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.



22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



24.⁠ ⁠dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.



27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.



43.⁠ ⁠dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.



70.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.



80.⁠ ⁠dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.



87.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



90.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.





Stat: Gaziantep



Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ (Dk. 45 Mujakic), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Melih Kabasakal), Maxim, Kozlowksi, Gassama (Dk. 72 Dragus), Lungoyi, Bayo



Trabzonspor: Onana, Nwaiwu (Dk. 66 Ozan Tufan), Savic, Batagov, Pina (Dk. 45 Lovik), Oulai (Dk. 79 Bouchouari), Folcarelli (Dk. 83 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Umut Nayir), Muçi, Onuachu, Augusto



Goller: Dk. 22 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 21 Oulai (Trabzonspor), Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)



