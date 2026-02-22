22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-362'
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-190'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
1-162'
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
1-05'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
0-160'
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-064'
22 Şubat
C.Palace-Wolves
0-064'
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
1-0DA
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Trabzonspor'a galibiyet için üç dakika yetti!

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 22 Şubat 2026 17:57 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 18:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a galibiyet için üç dakika yetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonsopr, 2-1'lik skorla kazandı.

5 DAKİKADA 3 GOL ÇIKTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Felipe Augusto ile 27. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 22. dakikada Mohamed Bayo attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti. Gaziantep FK, 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Samsunspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.

20.⁠ ⁠dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24.⁠ ⁠dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

43.⁠ ⁠dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.

70.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.

80.⁠ ⁠dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.

87.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ (Dk. 45 Mujakic), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Melih Kabasakal), Maxim, Kozlowksi, Gassama (Dk. 72 Dragus), Lungoyi, Bayo

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu (Dk. 66 Ozan Tufan), Savic, Batagov, Pina (Dk. 45 Lovik), Oulai (Dk. 79 Bouchouari), Folcarelli (Dk. 83 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Umut Nayir), Muçi, Onuachu, Augusto

Goller: Dk. 22 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Oulai (Trabzonspor), Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.