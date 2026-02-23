Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçta Amedspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amedspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan attı.
Bu sonucun ardından Amedspor, 54 puana yükseldi. Vanspor, 38 puanda kaldı.
Amedspor, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.
