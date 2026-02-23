23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-045'
23 Şubat
Alaves-Girona
1-145'
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
0-0DA

Nelson Semedo: "Ders çıkarmalıyız"

Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Şubat 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Nelson Semedo: 'Ders çıkarmalıyız'
Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, "Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Nelson Semedo, "Şampiyonluk için her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
