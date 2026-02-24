23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-1
23 Şubat
Alaves-Girona
2-2
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
1-0

Carrick yönetiminde Manchester United doludizgin!

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 24 Şubat 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de yenilgi yaşamadı. (5G, 1B)

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 48 yaptı. Everton, 37 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Crystal Palace'yi konuk edecek. Everton, Newcastle United deplasmanına gidecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
