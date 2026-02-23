Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Jayden Oosterwolde

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı ve 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de Çağlar'dan sonra Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine 40. dakikada N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası Matteo Guendouzi, stopere geçti.
