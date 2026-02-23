23 Şubat
İsmet Taşdemir: "Üstüne katarak yola devam edeceğiz"

Evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 4-1'le geçen Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, oyunu değerlendirdi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Taşdemir, ligde geçen hafta oynadıkları Adana Demirspor maçından sonra daha da önem kazanan bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Zor bir maç olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Rakibimizin de son haftalara girilirken umutları azalmıştı, belki bizi yenip düşmeme adına tekrar umutlanmak istiyorlardı. Oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele etti, özellikle 3-0'a getirene kadar müthiş bir oyun oynadılar." diye konuştu.

"GALİP GELMEK MUTLULUK VERİCİ"

Yedikleri golden sonra oyuncularının skoru koruma adına doğru işler yaptığını anlatan Taşdemir, "Zor bir maçtı ve galip geldiğimiz için mutluyuz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bu sene ilk defa 2'de 2 yapmamız gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki hafta yapacağımız maça hazırlanıp o şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

"DAHA FARKLI OYUNLAR OYNAYABİLİRİZ"

Taşdemir, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon 8. galibiyetini aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Üst üste iki hafta galip gelememiş bir takımdan bahsediyoruz. Geçmişe dönüp bu takım nasıl kuruldu, nasıl oldu bunların sorgulamasını asla yapmadım, yapmam da. Bu arkadaşlarla beraberim ve elimizde bu arkadaş grubumuz var. Kimisi yeterli, kimisi eksik olabilir, sezonu bu arkadaşlarımızla tamamlayacağız. Dolayısıyla herkes kendi karakterini, kendi oyuncu kimliğini ortaya koyduğunda farklı skorlar alabiliriz, daha farklı oyunlar da oynayabiliriz. Skoru koruma endişesi her zaman olacaktır, oldu da. Ama bunu da iyi şekilde bertaraf ettiğimizi düşünüyorum. Üç haftada 8 gol attık, bence bu da önemli. Üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız."

 

