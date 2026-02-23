23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

LeBron ve Riley'nin ortak merakı: "Heat dönemi daha uzun sürseydi ne olurdu"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile Pat Riley, Miami Heat'te geçirdikleri dört yıllık dönemin ardından yollarını ayırmalarının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, "ya daha uzun sürseydi?" sorusunu zaman zaman düşündüklerini dile getirdi.

LeBron ve Riley'nin ortak merakı: 'Heat dönemi daha uzun sürseydi ne olurdu'
Lakers'ın Riley onuruna salon önüne bronz heykel dikmesinin ardından konuşan iki NBA efsanesi, geçmişe dair içten değerlendirmelerde bulundu.

Riley, LeBron için şu ifadeleri kullandı:

"Ona en iyisini diliyorum ama biraz bencil davranıp altı ya da sekiz yıl daha birlikte çalışabilseydik diyorum. Harika olurdu. Ama bunu asla bilemeyeceğiz, değil mi?"

LeBron ise Miami'den ayrılışının planlı bir dört yıllık proje olmadığını vurguladı:

"Hiçbir zaman 'Dört yıl kalacağım ve sonra karar vereceğim' demedim. Olaylar öyle gelişti. Ama insan doğası gereği geriye dönüp 'Acaba ne olurdu?' diye düşünüyorsunuz. Dört yıl harikaydı. İki şampiyonluk kazandık, ikisini kaybettik ama harika anılar biriktirdik."

James, 2014'te Cleveland'a dönme kararını memleketine şampiyonluk getirme arzusu ile açıklamıştı. Bu hedefini 2016'da Golden State Warriors'ı mağlup ederek gerçekleştirdi.

Riley ise Wade-Bosh-LeBron üçlüsünün bir hanedanlığa dönüşebileceğini düşündüğünü belirterek, "Arka arkaya dört Final, iki şampiyonluk… Bunun sekiz ila on yıl sürebileceğini görüyordum. Ama kararına saygı duydum," dedi.

LeBron ayrıca 29 yaşında Miami'den ayrıldığında kariyerinin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğini de ekledi:

"Bu oyunu 12 yıl daha oynayacağımı ben bile düşünmezdim."

Şu an 23. NBA sezonunu geçiren James, 1.600. normal sezon maçına çıkarak Robert Parish'in rekoruna yalnızca 11 maç uzaklıkta bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
