22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-1
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-0

Galatasaray'a Osimhen müjdesi!

Ağrıları nedeniyle Konya'ya götürülmeyen Osimhen'de bir sıkıntı çıkmadı. Dizinde zorlanmadan ötürü ağrı bulunan oyuncunun Juventus karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi!
Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor.

Juventus karşısında ortaya koyduğu müthiş performansın ardından dizinde ağrı hisseden Nijeryalı yıldız, tedbir amaçlı olarak Konyaspor deplasman kadrosuna alınmamıştı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Teknik heyet, risk almamak adına golcü oyuncuyu dinlendirme kararı vermişti. Yapılan kontrollerin ardından Osimhen'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Sağlık ekibinin raporuna göre yıldız futbolcunun dizindeki ağrının yoğun maç temposuna bağlı olduğu ve önemli bir sakatlık tespit edilmediği belirtildi.

EN BÜYÜK KOZ

Osimhen'in, Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinde forma giyebilecek durumda olduğu vurgulandı.

Sarı Kırmızılılar'da teknik heyetin en büyük kozu olan golcü futbolcunun herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Bu gelişme, kritik rövanş öncesi camiada moralleri yükseltti. Avrupa sahnesinde fark yaratan Osimhen'in yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

SALONDA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün dünkü idmanda salonda çalıştığını duyurdu. Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

