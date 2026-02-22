Tarık Biberovic: 'Hiçbir şey değiştiremez'

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek kupaya ulaştı.



Final MVP'si ödülünü alan Tarık Biberovic, maçın ardından A Spor mikrofonlarına konuştu.



Tarık Biberovic'in açıklamaları şu şekilde:



"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Melli sakat, Devon Hall sakat, Wilbekin yeni döndü, Zagars sakat. Durumumuzu biliyorsunuz ama bu takımın karakteri… Bu takımın karakteri, hırsı ve isteği hiçbir şey değiştiremez. Ne kadar yetenekli olursanız olun bunu değiştiremezsiniz. Bunu burada gösterdiğimiz için çok mutluyum. Bizi burada tutan şey karakterimiz."



