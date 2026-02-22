Fenerbahçe'de N'Golo Kante süre istedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
Nottingham Forest'ta goller 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.
Sarı-lacivertliler bu mücadele ile birlikte Avrupa'da tur şansını zora soktu.
Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak rövanş maçında normal sürede yemeden 3 gol atarsa maç uzatmalara gidecek, yemeden 4 gol ve daha fazlasını attığı takdirde ise üst tur biletini almış olacak.
N'GOLO KANTE GELİŞMESİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız isim N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Büyük uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan'dan transfer edilen N'Golo Kante, henüz 3 maçlık serüveninde istenen performansı gösteremedi.
BİRAZ SÜRE İSTEDİ
Kalitesi ve tecrübesi ile takıma verecek çok şeyi olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, biraz süre istedi.
SÖZ VERDİ
Fenerbahçe ve Türk futboluna alışmaya başlayan Kante en kısa sürede gerçek formunu göstermeye çalışacağını sözünü verdi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
N'Golo Kante'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
34 yaşındaki isim, şimdiye kadar sarı-lacivertli formayı giydiği 3 maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
