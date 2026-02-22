22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
0-068'
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
1-144'
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
1-028'
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
2-069'
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
3-065'
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Fenerbahçe'de N'Golo Kante süre istedi

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin ilk 3 maçlık performansı beklentilerin altında kaldı. Kante'nin talebi ise dikkat çekti.

22 Şubat 2026 13:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de N'Golo Kante süre istedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Nottingham Forest'ta goller 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

Sarı-lacivertliler bu mücadele ile birlikte Avrupa'da tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak rövanş maçında normal sürede yemeden 3 gol atarsa maç uzatmalara gidecek, yemeden 4 gol ve daha fazlasını attığı takdirde ise üst tur biletini almış olacak.

N'GOLO KANTE GELİŞMESİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız isim N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Büyük uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan'dan transfer edilen N'Golo Kante, henüz 3 maçlık serüveninde istenen performansı gösteremedi.

BİRAZ SÜRE İSTEDİ

Kalitesi ve tecrübesi ile takıma verecek çok şeyi olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, biraz süre istedi.

SÖZ VERDİ

Fenerbahçe ve Türk futboluna alışmaya başlayan Kante en kısa sürede gerçek formunu göstermeye çalışacağını sözünü verdi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

34 yaşındaki isim, şimdiye kadar sarı-lacivertli formayı giydiği 3 maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 23 6 6 11 22 35 24
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 2 11 10 17 43 17
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
