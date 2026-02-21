Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Borussia Dortmund'u konuk etti.



Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Leipzig'in gollerini 20 ve 39. dakikalarda Christoph Baumgartner kaydetti.



Dortmund'a beraberliği getiren golleri ise 50. dakikada kendi kalesine Romulo ve 90+5'te Fabio Silva attı.



Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki Dortmund, 52 puana ulaştı. 41 puana ulaşan Leipzig ise 5. sırada konumlandı.



Öte yandan Dortmund'un 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Hamburg'a konuk olacak. Dortmund ise Bayern Münih'i konuk edecek.



