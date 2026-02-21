21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-158'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-077'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-156'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-051'

Leipzig 2 farkı koruyamadı; Dortmund 90+5'te puanı kurtardı

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig'in Borussia Dortmund'u konuk ettiği maç, 2-2 berabere bitti.

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Borussia Dortmund'u konuk etti.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Leipzig'in gollerini 20 ve 39. dakikalarda Christoph Baumgartner kaydetti.

Dortmund'a beraberliği getiren golleri ise 50. dakikada kendi kalesine Romulo ve 90+5'te Fabio Silva attı.

Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki Dortmund, 52 puana ulaştı. 41 puana ulaşan Leipzig ise 5. sırada konumlandı.

Öte yandan Dortmund'un 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Hamburg'a konuk olacak. Dortmund ise Bayern Münih'i konuk edecek.

