23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Domenico Tedesco: "Kazanırsak psikolojik üstünlük bizde"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olduğu haftada bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

calendar 23 Şubat 2026 10:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco: 'Kazanırsak psikolojik üstünlük bizde'
Fenerbahçe Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak.

Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi:

"TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM"

"Nottingham Forest maçında üzdüğümüz taraftarımızı, sevindirme zamanı... Galatasaray, kaybetti ve zirveyle puanları eşitlemeliyiz. Sizden güzel bir futbolla farklı bir galibiyet bekliyorum. 3 puanı kazanalım hem taraftarımızı mutlu edelim hem de zirveye ortak olup, rakibimizin üzerindeki baskıyı artıralım. Kazandığımız takdirde psikolojik üstünlük de şampiyonluk yarışında bize geçecek. Bunu başaracak güçteyiz. Artık söz sizde. Herkes taktiğe bağlı kalsın ve çıkıp gövde gösterisi yapalım."

6 OYUNCUSU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bugün kart görmeleri durumunda 24. hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Tedesco öğrencilerini kart görmemeleri için uyardı.

ALVAREZ VE SKRINIAR KADRODA YOK

Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa mücadelesinde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Edson Alvarez ile Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar, takımdaki yerlerini alamayacak.

LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak. 

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
