Domenico Tedesco: 'Kazanırsak psikolojik üstünlük bizde'

Fenerbahçe Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak.
Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi:
"TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM"
"Nottingham Forest maçında üzdüğümüz taraftarımızı, sevindirme zamanı... Galatasaray, kaybetti ve zirveyle puanları eşitlemeliyiz. Sizden güzel bir futbolla farklı bir galibiyet bekliyorum. 3 puanı kazanalım hem taraftarımızı mutlu edelim hem de zirveye ortak olup, rakibimizin üzerindeki baskıyı artıralım. Kazandığımız takdirde psikolojik üstünlük de şampiyonluk yarışında bize geçecek. Bunu başaracak güçteyiz. Artık söz sizde. Herkes taktiğe bağlı kalsın ve çıkıp gövde gösterisi yapalım."
6 OYUNCUSU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bugün kart görmeleri durumunda 24. hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Tedesco öğrencilerini kart görmemeleri için uyardı.
ALVAREZ VE SKRINIAR KADRODA YOK
Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa mücadelesinde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Edson Alvarez ile Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar, takımdaki yerlerini alamayacak.
LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE
Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.
Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak.
Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi:
"TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM"
"Nottingham Forest maçında üzdüğümüz taraftarımızı, sevindirme zamanı... Galatasaray, kaybetti ve zirveyle puanları eşitlemeliyiz. Sizden güzel bir futbolla farklı bir galibiyet bekliyorum. 3 puanı kazanalım hem taraftarımızı mutlu edelim hem de zirveye ortak olup, rakibimizin üzerindeki baskıyı artıralım. Kazandığımız takdirde psikolojik üstünlük de şampiyonluk yarışında bize geçecek. Bunu başaracak güçteyiz. Artık söz sizde. Herkes taktiğe bağlı kalsın ve çıkıp gövde gösterisi yapalım."
6 OYUNCUSU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bugün kart görmeleri durumunda 24. hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Tedesco öğrencilerini kart görmemeleri için uyardı.
ALVAREZ VE SKRINIAR KADRODA YOK
Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa mücadelesinde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Edson Alvarez ile Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar, takımdaki yerlerini alamayacak.
LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE
Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.