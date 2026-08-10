Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:49 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 02:49

Televizyon ne kadar elektrik tüketir? Televizyonun günlük elektrik masrafı

Elektrik faturaları her ay artıyor ve kullanıcılar artık kendi kendine şu soruları soruyor; Televizyonun aylık elektrik masrafı acaba ne kadar? Televizyon günde kadar elektrik tüketiyor? Vazgeçemediğimiz teknolojik bir alet olan televizyonun aylık elektrik masrafı alttaki rehberimizde...

Televizyon ne kadar elektrik tüketir? Televizyonun günlük elektrik masrafı
Abone Ol
Günümüzde televizyonlar her evin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, ne kadar enerji tüketiyorlar? Televizyonun tüm öğelerini, modellerini ve markalarını kullanarak günlük elektrik masrafınızı anlamak önemlidir. Televizyonun elektrik tüketimi, günlük ve aylık ortalama masrafı hakkında gelin genel ortalamalara bir göz atalım.
Televizyonlar ne kadar elektrik tüketir?

Televizyonlar, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız aletlerdir. Peki televizyonlar ne kadar elektrik tüketir?

Herhangi bir televizyonun günlük elektrik tüketimi, onun ebatlarına, özelliklerine ve modellerine göre değişebilir. Genel olarak, bir televizyonun elektrik tüketimi yaklaşık 50-150 watt arasında değişebilir. Bu da ayda ortalama 40-60 kilowatt saat enerji tüketimi demektir.

Yani, sadece bir televizyonun ayda ortalama 40-60 kilowatt saat enerji tüketimi olduğunu düşünürsek, bize ne kadar çok elektrik harcadığını gösterebilir. Bu yüzden, televizyonlar ne kadar az elektrik tüketseler de, gerekli oldukça sık kullanacağımız aletlerdir.

Televizyonun günlük aylık elektrik masrafı

Televizyonun günlük elektrik masrafı, özellikle milyonlarca kişinin kullandığı ve sabit bir yere bağlı olan bir cihaz olduğundan, bazı insanlar için sorunlu bir konudur. Bazı araştırmalara göre, televizyonun günlük elektrik tüketimi ortalama bir kişi için yaklaşık 10-15 kilovatsaat (kWh) dur. Bu rakam, ailelerde birden fazla televizyon bulunması durumunda daha da artabilir.

Televizyon aylık elektrik masrafı şu şekilde düşünülebilir:


Fatura Tutarı (TL) - Mesken (2023)
240 kWh'e kadar:
54,47 TL
240 kWh'ten fazlası:
0,00 TL
Enerji bedeli:
54,47 TL
Elektrik tüketim vergisi (%5):
2,72 TL
Dağıtım bedeli:
15,08 TL
KDV (%8):
5,78 TL
Toplam:
78,05 TL
Tüm vergiler dahildir.

Televizyonun elektrik tüketimi

Televizyonun elektrik tüketimi, kullanım şekline ve modeline göre değişir. Örneğin, bir LCD TV genellikle daha az elektrik tüketir quam bir CRT TV. Ayrıca, bazı televizyonlar sadece gerektiğinde güç kullanarak enerji tasarrufu sağlar. Ancak, ortalama olarak, bir televizyonun günlük elektrik masrafı yaklaşık olarak 10-15 kWh'dir.

Televizyonun aylık elektrik masrafı

Televizyonun aylık elektrik masrafı, kullanıcının televizyon modeline ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ortalama bir televizyonun aylık elektrik masrafı, yaklaşık 70-100 TL'dir.

Elektrik masrafı için dikkat edilmesi gerekenler:

Televizyonun boyutu: Televizyonun ekran boyutu, enerji tüketimini etkileyebilir. Büyük ekranlı televizyonlar daha fazla enerji tüketebilir.

Televizyonun çözünürlüğü: Televizyonun çözünürlüğü, enerji tüketimini etkileyebilir. Yüksek çözünürlüklü televizyonlar daha fazla enerji tüketebilir.

Televizyonun özellikleri: Televizyonun özellikleri, enerji tüketimini etkileyebilir. Örneğin, internete bağlı televizyonlar, enerji tüketimini arttırabilir.

Televizyonun kullanım süresi: Televizyonun kullanım süresi, enerji tüketimini etkileyebilir. Uzun süreli kullanım, daha fazla enerji tüketebilir.

Televizyonun modu: Televizyonun modu, enerji tüketimini etkileyebilir. Örneğin, uyku modu, enerji tüketimini azaltabilir.

Televizyonun enerji etiketi: Televizyonun enerji etiketi, enerji tüketimini belirtebilir. A+ enerji sınıfına sahip olan televizyonlar, daha az enerji tüketebilir.

Televizyonun kullanım şekli: Televizyonun nasıl kullanıldığı, enerji tüketimini etkileyebilir. Örneğin, ses ve ısısı kapatılmış olarak kullanım, enerji tüketimini azaltabilir.

Televizyonun yerleştirilme şekli: Televizyonun yerleştirilme şekli, enerji tüketimini etkileyebilir. Örneğin, televizyonun ısıtma kaynaklarından uzakta yerleştirilmesi, enerji tüketimini azaltabilir.

Televizyonun periyodik kontrolü: Televizyonun periyodik kontrol edilmesi, enerji tüketimini etkileyebilir. Örneğin, arızalı parçalarının zamanında değiştirilmesi, enerji tüketimini azaltabilir.

Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Mustafa Er: 'Takımım iyi reaksiyon verdi' Bursaspor Mustafa Er: "Takımım iyi reaksiyon verdi"
Sefer Yılmaz: 'Bursaspor haklı bir galibiyet aldı' Spor Toto 1. Lig Sefer Yılmaz: "Bursaspor haklı bir galibiyet aldı"
Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı! Spor Toto 1. Lig Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı!
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır? Genel Haber Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt nasıl anlatılır?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Martinelli harekatı: Arsenal'den tek şart
2
Galatasaray'da Jelert çıkmazı!
3
Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde sona geliyor!
4
Aleksey Batrakov için Galatasaray'a şok yanıt!
5
Galatasaray'a Chermiti'de çifte kötü haber!
6
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor: Arthur Masuaku
7
Galatasaray'dan Chelsea'nin forvetine kanca: Emmanuel Emegha

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.