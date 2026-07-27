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Cody Gakpo'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı

Fenerbahçe, Liverpool'dan ayrılması beklenen Cody Gakpo'nun durumunu sordu. Hollandalı yıldız, takımdan ayrılması halinde kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 13:18
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Cody Gakpo'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı
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FENERBAHÇE'YE TRANSFER YANITI

Fenerbahçe, Cody Gakpo'nun şartlarını sordu. 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılması halinde kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini bildirdi.

Liverpool'da geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Cody Gakpo, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Cody Gakpo'nun, Liverpool ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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