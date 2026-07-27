Cody Gakpo'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı

Fenerbahçe'den transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Liverpool'dan ayrılması beklenen Hollandalı yıldız Cody Gakpo için harekete geçti.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER YANITI
Fenerbahçe, Cody Gakpo'nun şartlarını sordu. 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılması halinde kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini bildirdi.
Liverpool'da geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Cody Gakpo, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Cody Gakpo'nun, Liverpool ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER YANITI
Fenerbahçe, Cody Gakpo'nun şartlarını sordu. 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılması halinde kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini bildirdi.
Liverpool'da geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Cody Gakpo, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Cody Gakpo'nun, Liverpool ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.