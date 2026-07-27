Fenerbahçe'ye Rashford transferinde Roma engeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı belirtilen Marcus Rashford için yeni bir rakip ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kanat hattını güçlendirmek isteyen Roma, İngiliz futbolcunun transferi için harekete geçti.
GREENWOOD'U FENERBAHÇE'YE KAPTIRDILAR
Roma'nın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden birinin Mason Greenwood olduğu belirtildi.
İtalyan ekibinin, İngiliz yıldızın transfer yarışını Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından alternatif isimlere yöneldiği aktarıldı.
ROMA'NIN YENİ HEDEFİ RASHFORD
Greenwood transferini sonuçlandıramayan Roma'nın, rotasını Manchester United forması giyen Marcus Rashford'a çevirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunduğu belirtilen İngiliz oyuncu için iki kulübün karşı karşıya gelebileceği ifade edildi.
MANCHESTER UNITED'DAN TAKAS PLANI
Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin sakatlığı nedeniyle orta saha rotasyonu daralan Manchester United'ın, Roma forması giyen Manu Kone ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiliz kulübünün Kone transferini gerçekleştirmek için Rashford'ı takas teklifinde kullanmayı planladığı belirtildi.
BARCELONA OPSİYONU KULLANMADI
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Marcus Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Buna rağmen Katalan ekibinin İngiliz futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadığı aktarıldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE
Fenerbahçe ile Roma arasındaki transfer rekabetinin Greenwood ve Rashford ile sınırlı kalmadığı öne sürüldü.
İtalyan temsilcisinin, sarı-lacivertli formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer listesine aldığı iddia edildi.
GREENWOOD'U FENERBAHÇE'YE KAPTIRDILAR
Roma'nın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden birinin Mason Greenwood olduğu belirtildi.
İtalyan ekibinin, İngiliz yıldızın transfer yarışını Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından alternatif isimlere yöneldiği aktarıldı.
ROMA'NIN YENİ HEDEFİ RASHFORD
Greenwood transferini sonuçlandıramayan Roma'nın, rotasını Manchester United forması giyen Marcus Rashford'a çevirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunduğu belirtilen İngiliz oyuncu için iki kulübün karşı karşıya gelebileceği ifade edildi.
MANCHESTER UNITED'DAN TAKAS PLANI
Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin sakatlığı nedeniyle orta saha rotasyonu daralan Manchester United'ın, Roma forması giyen Manu Kone ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiliz kulübünün Kone transferini gerçekleştirmek için Rashford'ı takas teklifinde kullanmayı planladığı belirtildi.
BARCELONA OPSİYONU KULLANMADI
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Marcus Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Buna rağmen Katalan ekibinin İngiliz futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadığı aktarıldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU DA LİSTEDE
Fenerbahçe ile Roma arasındaki transfer rekabetinin Greenwood ve Rashford ile sınırlı kalmadığı öne sürüldü.
İtalyan temsilcisinin, sarı-lacivertli formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer listesine aldığı iddia edildi.