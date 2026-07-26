Galatasaray'da Lucumi transferi Davinson'a bağlı!

Galatasaray, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'ye teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Juventus'tan Bremer'e 8 milyon euro teklif etti. Galatasaray, Bremer'in bu teklif karşısında isteksiz kalması sonrası Lucumi'ye yöneldi.
LUCUMI'YE TEKLİF YAPILDI
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Kolombiyalı stopere senelik 5 milyon euro teklif etti.
Juventus'un da gündeminde yer alan Jhon Lucumi, Galatasaray'dan gelen bu teklifi değerlendiriyor.
Öte yandan Galatasaray'da Lucumi transferinin Como'ya transferi gündeme gelen Davinson Sanchez'e de bağlı olduğu belirtildi.
TRANSFERDE DURUM
İşte İtalyan basınında yer alan habere göre transferde durum:
-Galatasaray, Juventus'tan Bremer'e yıllık 8 milyon euro'luk bir sözleşme teklif etti. Bremer isteksiz davranınca Lucumi'ye yöneldi. Lucumi, yıllık 5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor. Lucumi ile aynı zamanda Juventus ilgileniyor.
-Como, Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i istiyor. Fakat Como, aynı zamanda Chalobah'ı istiyor, bu transferi tamamlarsa, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i satıp Lucumi için gerekli finansmanı oluşturma planı sekteye uğrayabilir.
-Como'nun Chalobah transferi olursa, Juventus yeniden Lucumi transferinde en güçlü aday konumuna yükselecek.
BOLOGNA'DAN AÇIKLAMA
Bologna CEO'su Claudio Fenucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Lucumi'nin bu sezon takımdan ayrılabileceğini dile getirmişti.
Fenucci, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak." sözlerini sarf etmişti.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.
LUCUMI'YE TEKLİF YAPILDI
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Kolombiyalı stopere senelik 5 milyon euro teklif etti.
Juventus'un da gündeminde yer alan Jhon Lucumi, Galatasaray'dan gelen bu teklifi değerlendiriyor.
Öte yandan Galatasaray'da Lucumi transferinin Como'ya transferi gündeme gelen Davinson Sanchez'e de bağlı olduğu belirtildi.
TRANSFERDE DURUM
İşte İtalyan basınında yer alan habere göre transferde durum:
-Galatasaray, Juventus'tan Bremer'e yıllık 8 milyon euro'luk bir sözleşme teklif etti. Bremer isteksiz davranınca Lucumi'ye yöneldi. Lucumi, yıllık 5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor. Lucumi ile aynı zamanda Juventus ilgileniyor.
-Como, Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i istiyor. Fakat Como, aynı zamanda Chalobah'ı istiyor, bu transferi tamamlarsa, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i satıp Lucumi için gerekli finansmanı oluşturma planı sekteye uğrayabilir.
-Como'nun Chalobah transferi olursa, Juventus yeniden Lucumi transferinde en güçlü aday konumuna yükselecek.
BOLOGNA'DAN AÇIKLAMA
Bologna CEO'su Claudio Fenucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Lucumi'nin bu sezon takımdan ayrılabileceğini dile getirmişti.
Fenucci, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (Bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak." sözlerini sarf etmişti.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Lucumi, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.