Trabzonspor mutlu sona yakın: Dario Osorio

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-Mavililer, sağ kanat bölgesi için hamlede bulunmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Danimarka Süper Ligi takımı Midtjylland'ın genç futbolcusu Dario Osorio'yu yeniden gündemine aldı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Dario Osorio ile görüşmelerini uzun zamandır sürdüren Trabzonspor mutlu sona yaklaştı. Başlarda Karadeniz ekibine mesafeli yaklaşan futbolcu, fikrini kısmen değiştirdi.
SORUN MENAJER
Trabzonspor'un Dario Osorio transferinde en büyük engelin menajer olduğu ifade edildi. Bordo-Mavili kulüp, oyuncunun menajeriyle yaşanan sorunları aşmak için çalışmalarına devam ediyor.
20 MİLYON EURO TALEP
Trabzonspor ile Midtjylland arasında Osorio için yapılan görüşmelerin detayları belli oldu. Midtjylland, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinden 20 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Trabzonspor ise 15 milyon Euro teklif etti. Pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Dario Osorio, 2025/26 sezonunda 49 maça çıktı. 8 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki sağ kanat, 10 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi, 11 mücadelede sarı kart gördü. Şilili futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Dario Osorio ile görüşmelerini uzun zamandır sürdüren Trabzonspor mutlu sona yaklaştı. Başlarda Karadeniz ekibine mesafeli yaklaşan futbolcu, fikrini kısmen değiştirdi.
SORUN MENAJER
Trabzonspor'un Dario Osorio transferinde en büyük engelin menajer olduğu ifade edildi. Bordo-Mavili kulüp, oyuncunun menajeriyle yaşanan sorunları aşmak için çalışmalarına devam ediyor.
20 MİLYON EURO TALEP
Trabzonspor ile Midtjylland arasında Osorio için yapılan görüşmelerin detayları belli oldu. Midtjylland, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinden 20 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Trabzonspor ise 15 milyon Euro teklif etti. Pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Dario Osorio, 2025/26 sezonunda 49 maça çıktı. 8 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki sağ kanat, 10 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi, 11 mücadelede sarı kart gördü. Şilili futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.