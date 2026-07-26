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Trabzonspor mutlu sona yakın: Dario Osorio

Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın genç futbolcusu Dario Osorio'yu yeniden gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 12:26
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor mutlu sona yakın: Dario Osorio
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-Mavililer, sağ kanat bölgesi için hamlede bulunmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Danimarka Süper Ligi takımı Midtjylland'ın genç futbolcusu Dario Osorio'yu yeniden gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Dario Osorio ile görüşmelerini uzun zamandır sürdüren Trabzonspor mutlu sona yaklaştı. Başlarda Karadeniz ekibine mesafeli yaklaşan futbolcu, fikrini kısmen değiştirdi.

SORUN MENAJER

Trabzonspor'un Dario Osorio transferinde en büyük engelin menajer olduğu ifade edildi. Bordo-Mavili kulüp, oyuncunun menajeriyle yaşanan sorunları aşmak için çalışmalarına devam ediyor.

20 MİLYON EURO TALEP

Trabzonspor ile Midtjylland arasında Osorio için yapılan görüşmelerin detayları belli oldu. Midtjylland, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinden 20 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Trabzonspor ise 15 milyon Euro teklif etti. Pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Dario Osorio, 2025/26 sezonunda 49 maça çıktı. 8 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki sağ kanat, 10 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi, 11 mücadelede sarı kart gördü. Şilili futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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