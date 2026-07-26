Elindeki 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan en az 1'ini göndermek zorunda olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun satışı ciddi şekilde gündemde.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan talipleri olan Portekizli yıldız satılırsa U23 kontenjanından sağ bek transferi gündeme gelebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10+4 kuralı nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe çıkış yolu arıyor. Elinde bulunan 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan minimum 1'iyle yolları ayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde Fred'in satılma fikri İsmail Kartal tarafından veto edilmişti.
Yeni formüller üzerinde kafa yoran yönetimin şu anda Nelson Semedo'nun gönderilmesini ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor. Gornik maçındaki performansıyla büyük alkış alan Portekizli yıldızın Suudi Arabistan kulübü Al Shabab'tan teklif aldığı öğrenildi. Eğer Semedo satılırsa sağ bek rotasyonunun nasıl olacağı da henüz netleşmedi.
2 KİŞİ DAHA YOLCU ADAYI
Bu pozisyon için kadroda Mert Müldür'ün dışında Mimovic bulunuyor. Ancak Kartal'ın Semedo'nun ayrılığı durumunda U23 kontenjanına uygun bir oyuncu isteyebileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de Semedo'nun satışı krizi bir noktaya kadar çözecek ama yüzde yüz ortadan kaldırmayacak. 9 numara takviyesi için ya U23 kontenjanında boşluk açılacak ya da 2003 öncesi doğumlu birisiyle daha mecburen yollar ayrılacak.
Talisca ve Oosterwolde şu anda en güçlü adaylar olarak gözüküyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan talipleri olan Portekizli yıldız satılırsa U23 kontenjanından sağ bek transferi gündeme gelebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10+4 kuralı nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe çıkış yolu arıyor. Elinde bulunan 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan minimum 1'iyle yolları ayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde Fred'in satılma fikri İsmail Kartal tarafından veto edilmişti.
Yeni formüller üzerinde kafa yoran yönetimin şu anda Nelson Semedo'nun gönderilmesini ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor. Gornik maçındaki performansıyla büyük alkış alan Portekizli yıldızın Suudi Arabistan kulübü Al Shabab'tan teklif aldığı öğrenildi. Eğer Semedo satılırsa sağ bek rotasyonunun nasıl olacağı da henüz netleşmedi.
2 KİŞİ DAHA YOLCU ADAYI
Bu pozisyon için kadroda Mert Müldür'ün dışında Mimovic bulunuyor. Ancak Kartal'ın Semedo'nun ayrılığı durumunda U23 kontenjanına uygun bir oyuncu isteyebileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de Semedo'nun satışı krizi bir noktaya kadar çözecek ama yüzde yüz ortadan kaldırmayacak. 9 numara takviyesi için ya U23 kontenjanında boşluk açılacak ya da 2003 öncesi doğumlu birisiyle daha mecburen yollar ayrılacak.
Talisca ve Oosterwolde şu anda en güçlü adaylar olarak gözüküyor.