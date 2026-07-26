25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
4-2
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
2-1
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-0
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-2
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
2-3

Fenerbahçe'de Semedo'ya Suudi Arabistan kancası!

Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo'nun satışı ciddi şekilde gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 11:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Semedo'ya Suudi Arabistan kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Elindeki 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan en az 1'ini göndermek zorunda olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun satışı ciddi şekilde gündemde.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Suudi Arabistan'dan talipleri olan Portekizli yıldız satılırsa U23 kontenjanından sağ bek transferi gündeme gelebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10+4 kuralı nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe çıkış yolu arıyor. Elinde bulunan 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcudan minimum 1'iyle yolları ayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde Fred'in satılma fikri İsmail Kartal tarafından veto edilmişti.

Yeni formüller üzerinde kafa yoran yönetimin şu anda Nelson Semedo'nun gönderilmesini ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor. Gornik maçındaki performansıyla büyük alkış alan Portekizli yıldızın Suudi Arabistan kulübü Al Shabab'tan teklif aldığı öğrenildi. Eğer Semedo satılırsa sağ bek rotasyonunun nasıl olacağı da henüz netleşmedi.

2 KİŞİ DAHA YOLCU ADAYI

Bu pozisyon için kadroda Mert Müldür'ün dışında Mimovic bulunuyor. Ancak Kartal'ın Semedo'nun ayrılığı durumunda U23 kontenjanına uygun bir oyuncu isteyebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Semedo'nun satışı krizi bir noktaya kadar çözecek ama yüzde yüz ortadan kaldırmayacak. 9 numara takviyesi için ya U23 kontenjanında boşluk açılacak ya da 2003 öncesi doğumlu birisiyle daha mecburen yollar ayrılacak.

Talisca ve Oosterwolde şu anda en güçlü adaylar olarak gözüküyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.