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Zehra Güneş'ten final sözleri: "İyi olan kazansın!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldikleri VNL'de Brezilya karşısında kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 16:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zehra Güneş'ten final sözleri: 'İyi olan kazansın!'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Mücadelenin ardından milli voleybolcu Zehra Güneş, açıklamalarda bulundu. 

"KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ"
 Mücadeleyi değerlendiren Zehra Güneş, "3. kez VNL'de finaldeyiz. 3'ünde de olmaktan gurur duyuyorum. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kolay bir maç değildi 3-0 olmasına rağmen. Asya takımları hep biraz ters geliyor. Çin hızlı hücum eden bir takım. Mücadeleyi bırakmadık. 3-0 kazandık. Bu sevincimiz sahadan çıkınca bitecek. Brezilya ile yarın bir final oynayacağız. Bakalım, iyi olan kazanacak. Finali detaylar belirleyecek. Umarım ülkemize kupayla döneriz." dedi.

"BREZİLYA'DA TANIDIK OYUNCULAR VAR"

Final ile ilgili konuşan milli yıldız, "Brezilya'da tanıdık oyuncular var. Birbirimizi tanıyoruz. Çeyrek, yarı finallerde çok oynadık. Bu akşam çalışacağız. Elimizden geleni yapınca iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Umarım biz kazanırız. İyi olan kazansın." ifadelerini kullandı. 

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