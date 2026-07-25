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Serdal Adalı'dan Muhammed Salah açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammedmed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 10:41 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 10:44
Haber: Sporx.com
Serdal Adalı'dan Muhammed Salah açıklaması
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferinde gelinen son durumu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Murat Özen'e konuşan Adalı, siyah-beyazlıların yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, son teklifin iletildiğini ve artık kararın oyuncu tarafında olduğunu söyledi.

Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik.

Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik."

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