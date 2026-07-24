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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti

Kasımpaşa, sezon öncesi hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Lacivert-beyazlı ekibin gollerini Mortadha, Elson Mendes ve Sinan Alkaş kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 19:40 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki takım, kamp merkezindeki sahada karşı karşıya geldi.

KASIMPAŞA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa, karşılaşmanın 30. dakikasında Mortadha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARIDA İKİ GOL DAHA

Lacivert-beyazlı ekip, 75. dakikada Elson Mendes'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Maçın skorunu ise 80. dakikada Sinan Alkaş belirledi ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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