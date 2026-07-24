CANLI: Galatasaray - Monza

Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Monza ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raiffeisen Arena'da oynanan TSİ 21.00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
GALATASARAY: 0
MONZA: 1
(İLK YARI OYNANIYOR)
Gol: 23' Carboni
Galatasaray XI: Günay, Sallai, Sara, Jelert, Ugochukwu, Nelsson, Armando, Ada, Nhaga, Kazımcan, Arda Ünyay.
Monza XI: Thiam, Birindelli, Delli Carri, Carboni, Pessina, Kouadio, Mota, Colpani, Mout, Cutrone.
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CANLI TAKİP
GALATASARAY: 0
MONZA: 1
(İLK YARI OYNANIYOR)
Gol: 23' Carboni
Galatasaray XI: Günay, Sallai, Sara, Jelert, Ugochukwu, Nelsson, Armando, Ada, Nhaga, Kazımcan, Arda Ünyay.
Monza XI: Thiam, Birindelli, Delli Carri, Carboni, Pessina, Kouadio, Mota, Colpani, Mout, Cutrone.
S SPORT PLUS SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!