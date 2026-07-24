24 Temmuz
Galatasaray-Monza
0-138'
24 Temmuz
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24 Temmuz
Pogon Szczecin-Legia Warszawa
0-05'
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Como-Paris FC
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24 Temmuz
Al Ahli-V. Guimaraes
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Udinese-Swansea City
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24 Temmuz
Wolfsburg-Lyon
0-2
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Kasımpaşa-Gençlerbirliği
15:00
24 Temmuz
Eyüpspor-İstanbulspor
18:00
24 Temmuz
Rosenborg-M. United
0-5
24 Temmuz
Royal Antwerp-Olympiakos
20:00
24 Temmuz
Osasuna-Racing Santander
0-049'

CANLI: Galatasaray - Monza

Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Monza ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 20:37 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
CANLI: Galatasaray - Monza
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Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Monza ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Raiffeisen Arena'da oynanan TSİ 21.00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP

GALATASARAY: 0

MONZA: 1

(İLK YARI OYNANIYOR)

Gol: 23' Carboni

Galatasaray XI: Günay, Sallai, Sara, Jelert, Ugochukwu, Nelsson, Armando, Ada, Nhaga, Kazımcan, Arda Ünyay.

Monza XI: Thiam, Birindelli, Delli Carri, Carboni, Pessina, Kouadio, Mota, Colpani, Mout, Cutrone.

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