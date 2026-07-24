Miles Bridges, sorunlu geçmişi hakkında konuştu

Tecrübeli oyuncu Miles Bridges, Phoenix Suns'a katılmasının taraftarlar arasında neden farklı tepkilerle karşılandığını anladığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takası resmiyet kazandıktan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Bridges, geçmişiyle ilgili endişelere açık bir şekilde değinirken hem saha içinde hem de saha dışında güveni yeniden kazanmayı amaçladığını ifade etti.
"Genel menajer Brian Gregory'nin de söylediği gibi, burada olmamla ilgili farklı duygular var." diyen Bridges, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptıklarımın bütün sorumluluğunu üstleniyorum. Danışmanlık aldım, terapiye gittim ve şu anda B.G.'nin de söylediği gibi her gün hem saha içinde hem saha dışında, özellikle de saha dışında, daha iyi bir insan olmaya öncelik veriyorum. İyi bir baba olmaya ve bu taraftar grubunun ve toplumun güvenini kazanmaya çalışıyorum."
Phoenix, Bridges'ı Charlotte Hornets'tan 2029 yılı birinci tur draft hakkı ve 2027 yılı ikinci tur draft hakkıyla birlikte kadrosuna kattı. Suns bu takas karşılığında Grayson Allen, Royce O'Neal ve 2033 yılı birinci tur draft hakkını Charlotte'a gönderdi.
Genel menajer Brian Gregory, Bridges'ı "bizim için mükemmel bir uyum" olarak tanımlarken, Suns'ın takası tamamlamadan önce oyuncunun geçmişini kapsamlı biçimde değerlendirdiğini de kabul etti.
Bridges, aile içi şiddet davasını bir savunma anlaşmasıyla sonuçlandırmasının ardından 2022-23 sezonunu kaçırmış, daha sonra NBA tarafından 30 maçlık cezaya çarptırılmıştı. 2023 yılında açılan ayrı bir koruma emri davası ise daha sonra düşürüldü.
Gregory, Bridges'ın geçmişteki davranışlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ancak organizasyonun oyuncunun danışmanlık sürecinden ve sorumluluğu kabul etmesinden olumlu etkilendiğini söyledi.
"Bu sorular onun hikayesinin bir parçası." diyen Gregory, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konularla daha önce yüzleşti ve bugün de yüzleşecek. Biz bu soruların farkındaydık ve bunlar hakkında bilgi sahibiydik. Süreç boyunca ve bu kararı verirken meseleyi bu kadar ciddiye almamızın nedenlerinden biri de buydu."
Gregory sözlerini şöyle sürdürdü:
"Organizasyonumuzun beklentileri ve değerleri konusunda sahip olduğu sorumluluğu anladığına dair en ufak bir şüphem yok. Onu, Phoenix Suns organizasyonunun bir parçası olan herkese uyguladığımız aynı yüksek standartlardan sorumlu tutacağız. Bu konuda hiçbir geri adım olmayacak."
Phoenix'e katılmadan önce geçtiğimiz sezon 17.1 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalayan Bridges, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
"Burada olduğum için heyecanlıyım. Takıma çok iyi uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks ve genç oyuncularla birlikte oynayacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
"Genel menajer Brian Gregory'nin de söylediği gibi, burada olmamla ilgili farklı duygular var." diyen Bridges, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptıklarımın bütün sorumluluğunu üstleniyorum. Danışmanlık aldım, terapiye gittim ve şu anda B.G.'nin de söylediği gibi her gün hem saha içinde hem saha dışında, özellikle de saha dışında, daha iyi bir insan olmaya öncelik veriyorum. İyi bir baba olmaya ve bu taraftar grubunun ve toplumun güvenini kazanmaya çalışıyorum."
Phoenix, Bridges'ı Charlotte Hornets'tan 2029 yılı birinci tur draft hakkı ve 2027 yılı ikinci tur draft hakkıyla birlikte kadrosuna kattı. Suns bu takas karşılığında Grayson Allen, Royce O'Neal ve 2033 yılı birinci tur draft hakkını Charlotte'a gönderdi.
Genel menajer Brian Gregory, Bridges'ı "bizim için mükemmel bir uyum" olarak tanımlarken, Suns'ın takası tamamlamadan önce oyuncunun geçmişini kapsamlı biçimde değerlendirdiğini de kabul etti.
Bridges, aile içi şiddet davasını bir savunma anlaşmasıyla sonuçlandırmasının ardından 2022-23 sezonunu kaçırmış, daha sonra NBA tarafından 30 maçlık cezaya çarptırılmıştı. 2023 yılında açılan ayrı bir koruma emri davası ise daha sonra düşürüldü.
Gregory, Bridges'ın geçmişteki davranışlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ancak organizasyonun oyuncunun danışmanlık sürecinden ve sorumluluğu kabul etmesinden olumlu etkilendiğini söyledi.
"Bu sorular onun hikayesinin bir parçası." diyen Gregory, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konularla daha önce yüzleşti ve bugün de yüzleşecek. Biz bu soruların farkındaydık ve bunlar hakkında bilgi sahibiydik. Süreç boyunca ve bu kararı verirken meseleyi bu kadar ciddiye almamızın nedenlerinden biri de buydu."
Gregory sözlerini şöyle sürdürdü:
"Organizasyonumuzun beklentileri ve değerleri konusunda sahip olduğu sorumluluğu anladığına dair en ufak bir şüphem yok. Onu, Phoenix Suns organizasyonunun bir parçası olan herkese uyguladığımız aynı yüksek standartlardan sorumlu tutacağız. Bu konuda hiçbir geri adım olmayacak."
Phoenix'e katılmadan önce geçtiğimiz sezon 17.1 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalayan Bridges, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
"Burada olduğum için heyecanlıyım. Takıma çok iyi uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks ve genç oyuncularla birlikte oynayacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.