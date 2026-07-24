Lakers, Jonathan Kuminga transferi için temaslarını sürdürüyor

Los Angeles Lakers, Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka ve kulüp yönetimi, 23 yaşındaki forvet için temaslarını sürdürüyor ve Kuminga konusunda "aramaya devam ediyor."
Son gelişmeler, mali zorluklara rağmen Kuminga'nın Lakers'ın yaz dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Maaş bütçesi açısından sınırlı hareket alanına sahip olan Los Angeles'ın, oyuncuyu kadrosuna katabilmesi için en gerçekçi yolun "sign-and-trade" formülü olduğu değerlendiriliyor.
Bu yönde ilk senaryolardan biri de ortaya çıkmış durumda. California Post'tan Khobi Price'ın haberine göre Atlanta Hawks, Kuminga'nın Lakers'a gitmesini sağlayacak olası bir sign-and-trade anlaşmasına yardımcı olmaya sıcak bakıyor. Olası bir pakette Jarred Vanderbilt ile Lakers'ın 2032 yılı birinci tur draft hakkı takas opsiyonunun Atlanta'ya gönderilmesi gündemde.
NBA toplu iş sözleşmesi kuralları gereği Kuminga'nın sign-and-trade kapsamında imzalayacağı yeni kontratın, opsiyon yılları hariç en az üç sezonluk olması ve ilk yılının tamamen garanti edilmesi gerekiyor. Böyle bir yapı aynı zamanda oyuncunun Lakers'ın mevcut maaş boşluğuyla teklif edebileceğinden çok daha yüksek bir kontrat almasını sağlayacak.
Lakers, LeBron James'in ayrılığının ardından kadrosunda önemli değişikliklere gitmişti. Los Angeles bu yaz Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili ve Kevon Looney'yi kadrosuna katarak Luka Doncic etrafında yeni bir yapılanmaya gitti ve rotasyondaki birçok ihtiyacını giderdi.
Ancak bu hamlelere rağmen yönetim, hem savunmada hem hücumda katkı verebilecek atletik bir kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor. Kuminga'nın da bu profile tam olarak uyduğu ve Doncic'in yanında çok yönlü bir forvet alternatifi sunacağı düşünülüyor.
Jarred Vanderbilt ise sözleşmesi nedeniyle uzun süredir takas senaryolarında adı geçen oyuncular arasında yer alıyor. Savunma yönüyle öne çıkan oyuncunun, 2023 yılında imzaladığı uzatma sözleşmesinde iki yıl ve 25.7 milyon dolar bulunuyor. Vanderbilt, 2026-27 sezonunda 12.4 milyon dolar kazanacak, 2027-28 sezonu için ise 13.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olacak. Bu kontratın takasta kullanılması Lakers'ın maaş dengesini sağlamasına ve kadro esnekliği yaratmasına yardımcı olabilir.
Kuminga'nın boşa çıkmasının temel nedeni ise Atlanta'nın, Golden State Warriors'tan sezon ortasında takasla kadrosuna kattığı oyuncunun 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması oldu. Hawks formasıyla çıktığı 16 maçta 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalayan Kuminga, saha içinden yüzde 47.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 34.6 isabet oranıyla oynadı.
23 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinde beş sezonda maç başına 12.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarına sahip. En verimli sezonunu ise 2023-24'te Golden State formasıyla geçiren Kuminga, maç başına 16.1 sayı üretirken yüzde 52.9 saha içi isabet oranıyla Warriors'ın en verimli skor opsiyonlarından biri olmuştu.
Lakers'ın mali sınırlamalar nedeniyle daha düşük maliyetli serbest oyuncu alternatiflerini de değerlendirdiği belirtiliyor. Los Angeles Times'tan Brad Turner, kulübün yaklaşık iki yıl ve 20 milyon dolar seviyesinde bir teklif üzerinde durduğunu aktarırken, ESPN'den Dave McMenamin ise Lakers'ın önemli bir transfer ihtimali nedeniyle kadrodaki son boş kontenjanını bilinçli olarak açık tuttuğunu yazdı.
Anthony Slater'ın son haberine göre ise Rob Pelinka, Kuminga'yı bu boşluğu dolduracak isim yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lig genelindeki görüşmeler devam ederken Lakers, yaz döneminin en dikkat çeken genç forvetlerinden birini kadrosuna katabilmek adına tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.
Son gelişmeler, mali zorluklara rağmen Kuminga'nın Lakers'ın yaz dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Maaş bütçesi açısından sınırlı hareket alanına sahip olan Los Angeles'ın, oyuncuyu kadrosuna katabilmesi için en gerçekçi yolun "sign-and-trade" formülü olduğu değerlendiriliyor.
Bu yönde ilk senaryolardan biri de ortaya çıkmış durumda. California Post'tan Khobi Price'ın haberine göre Atlanta Hawks, Kuminga'nın Lakers'a gitmesini sağlayacak olası bir sign-and-trade anlaşmasına yardımcı olmaya sıcak bakıyor. Olası bir pakette Jarred Vanderbilt ile Lakers'ın 2032 yılı birinci tur draft hakkı takas opsiyonunun Atlanta'ya gönderilmesi gündemde.
NBA toplu iş sözleşmesi kuralları gereği Kuminga'nın sign-and-trade kapsamında imzalayacağı yeni kontratın, opsiyon yılları hariç en az üç sezonluk olması ve ilk yılının tamamen garanti edilmesi gerekiyor. Böyle bir yapı aynı zamanda oyuncunun Lakers'ın mevcut maaş boşluğuyla teklif edebileceğinden çok daha yüksek bir kontrat almasını sağlayacak.
Lakers, LeBron James'in ayrılığının ardından kadrosunda önemli değişikliklere gitmişti. Los Angeles bu yaz Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili ve Kevon Looney'yi kadrosuna katarak Luka Doncic etrafında yeni bir yapılanmaya gitti ve rotasyondaki birçok ihtiyacını giderdi.
Ancak bu hamlelere rağmen yönetim, hem savunmada hem hücumda katkı verebilecek atletik bir kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor. Kuminga'nın da bu profile tam olarak uyduğu ve Doncic'in yanında çok yönlü bir forvet alternatifi sunacağı düşünülüyor.
Jarred Vanderbilt ise sözleşmesi nedeniyle uzun süredir takas senaryolarında adı geçen oyuncular arasında yer alıyor. Savunma yönüyle öne çıkan oyuncunun, 2023 yılında imzaladığı uzatma sözleşmesinde iki yıl ve 25.7 milyon dolar bulunuyor. Vanderbilt, 2026-27 sezonunda 12.4 milyon dolar kazanacak, 2027-28 sezonu için ise 13.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olacak. Bu kontratın takasta kullanılması Lakers'ın maaş dengesini sağlamasına ve kadro esnekliği yaratmasına yardımcı olabilir.
Kuminga'nın boşa çıkmasının temel nedeni ise Atlanta'nın, Golden State Warriors'tan sezon ortasında takasla kadrosuna kattığı oyuncunun 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması oldu. Hawks formasıyla çıktığı 16 maçta 12.3 sayı, 5.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalayan Kuminga, saha içinden yüzde 47.6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 34.6 isabet oranıyla oynadı.
23 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinde beş sezonda maç başına 12.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarına sahip. En verimli sezonunu ise 2023-24'te Golden State formasıyla geçiren Kuminga, maç başına 16.1 sayı üretirken yüzde 52.9 saha içi isabet oranıyla Warriors'ın en verimli skor opsiyonlarından biri olmuştu.
Lakers'ın mali sınırlamalar nedeniyle daha düşük maliyetli serbest oyuncu alternatiflerini de değerlendirdiği belirtiliyor. Los Angeles Times'tan Brad Turner, kulübün yaklaşık iki yıl ve 20 milyon dolar seviyesinde bir teklif üzerinde durduğunu aktarırken, ESPN'den Dave McMenamin ise Lakers'ın önemli bir transfer ihtimali nedeniyle kadrodaki son boş kontenjanını bilinçli olarak açık tuttuğunu yazdı.
Anthony Slater'ın son haberine göre ise Rob Pelinka, Kuminga'yı bu boşluğu dolduracak isim yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lig genelindeki görüşmeler devam ederken Lakers, yaz döneminin en dikkat çeken genç forvetlerinden birini kadrosuna katabilmek adına tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.