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Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde kritik gün!

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürülürken, bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ardından menajer komisyonundaki pürüz büyük ölçüde giderilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 08:59
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde kritik gün!
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Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızla sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı, transferin önündeki en büyük engel olarak gösterilen menajer komisyonunda ise taraflar ortak noktaya yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BUGÜN KRİTİK GÖRÜŞME YAPILACAK

Transfer sürecinde bugün gerçekleştirilecek görüşme kritik önem taşıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, menajer Ramy Abbas ile yürütülen görüşmelerde kontrollü bir strateji izlerken, taraflar komisyon konusunda önemli ölçüde yakınlaştı.

EN BÜYÜK PÜRÜZ ORTADAN KALKTI

Salah cephesi ilk etapta yüzde 35 seviyesinde menajerlik komisyonu talep etti. Beşiktaş yönetiminin bu oranı kabul etmemesi üzerine pazarlıklar sürerken, Ramy Abbas'ın talebinde geri adım attığı ve komisyon oranını düşürdü.

Bu gelişmeyle birlikte transferin önündeki en önemli engelin büyük ölçüde aşıldığı belirtilirken, siyah-beyazlıların 34 yaşındaki yıldız futbolcu için hazırladığı sözleşmenin imzaya hazır olduğu, yalnızca menajerlik ücretine ilişkin son detayların netleşmesi bekleniyor.

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