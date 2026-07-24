Eren Elmalı'ya teklif yolda

Galatasaray'da sol bekte Ismail Jakobs dışında iki alternatif bulunuyor: Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonu kiralı kolarak Başakşehir'de tamamlayan Kazımcan Karataş'ı İstanbul ekibi yeniden kadrosuna katmak isterken, Samsunspor da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Eren'e ise cazip bir teklifin gelmek üzere olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu satılırsa, Jakobs'un yeni sezonda yedeği Kazımcan olacak.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Eren Elmalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'a Şubat 2025'te imza atan milli sol bek, sarı-kırmızılılarda 57 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Eren'e ise cazip bir teklifin gelmek üzere olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu satılırsa, Jakobs'un yeni sezonda yedeği Kazımcan olacak.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Eren Elmalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'a Şubat 2025'te imza atan milli sol bek, sarı-kırmızılılarda 57 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.