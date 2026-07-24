Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest

Fenerbahçe'de Diego Carlos problemi baş göstermek üzere... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı oyuncu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como'da tekrardan oynamak istiyor.
İtalyan ekibi ise bunu bildiği için sarı-lacivertlilere 3 milyon euro teklif etti.
Yönetim, bu teklifi düşük buldu ve reddetti. Carlos, gelen teklifin kabul edilmesini istiyor.
"KALIP OYNAMASAM DA MAAŞIMI ALIRIM"
Carlos'un yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Sadece Como'ya gitmek istiyorum. Yoksa Fenerbahçe'de kalıp oynamasam da maaşımı almaya razıyım" dediği iddia edildi.
COMO PERFORMANSI
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como'da 31 maça çıkan Carlos 1 gol - 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
İtalyan ekibi ise bunu bildiği için sarı-lacivertlilere 3 milyon euro teklif etti.
Yönetim, bu teklifi düşük buldu ve reddetti. Carlos, gelen teklifin kabul edilmesini istiyor.
"KALIP OYNAMASAM DA MAAŞIMI ALIRIM"
Carlos'un yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Sadece Como'ya gitmek istiyorum. Yoksa Fenerbahçe'de kalıp oynamasam da maaşımı almaya razıyım" dediği iddia edildi.
COMO PERFORMANSI
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como'da 31 maça çıkan Carlos 1 gol - 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.