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Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest

Como, Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro teklif etti. Teklifi yetersiz bulan Fenerbahçe'ye Carlos, rest çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 09:00
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest
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İtalyan ekibi ise bunu bildiği için sarı-lacivertlilere 3 milyon euro teklif etti.

Yönetim, bu teklifi düşük buldu ve reddetti. Carlos, gelen teklifin kabul edilmesini istiyor.

"KALIP OYNAMASAM DA MAAŞIMI ALIRIM"

Carlos'un yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Sadece Como'ya gitmek istiyorum. Yoksa Fenerbahçe'de kalıp oynamasam da maaşımı almaya razıyım" dediği iddia edildi.

COMO PERFORMANSI

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como'da 31 maça çıkan Carlos 1 gol - 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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