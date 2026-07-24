Can Armando Güner'den Amedspor'a ret

Galatasaray'da kiralık gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan Can Armando Güner'e çok sayıda Süper Lig ve 1. Lig takıma talip olmuş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Amedspor'un sarı-kırmızılı kulübün kapısısını çaldığı ancak 18 yaşındaki genç futbolcunun teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Can Armando Güner ile Süper Lig'den Alanyaspor da ilgileniyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.
Can Armando Güner ile Süper Lig'den Alanyaspor da ilgileniyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.