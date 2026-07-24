Galatasaray, Jhon Lucumi ile söz kesti!

Galatasaray'a Kolombiya duvarı! Sarı kırmızılılar, stoper rotasyonunu artırmak ve güçlü bir savunma için Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'nin transferini büyük oranda bitirdi.
ANLAŞMA ŞARTLARI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıllardır Davinson Sanchez ile birlikte milli takım forması giyen 28 yaşındaki stoper, hem sağda hem de solda görev yapabiliyor. Kulübü Bologna ile de 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında söz kesildi. Kolombiyalı ile de yıllık 4 milyon euro'dan el sıkışıldı. Mario Lemina ile devam edilmeseydi Lucumi transferi resmiyete kavuşmuş olacaktı.
Yönetim, Davinson Sanchez ve 10 numara transferine göre karar verecek. Como, Sanchez'i ısrarla istiyor. Davinson Sanchez ile Suudi Arabistan'dan Al-Ahli de ilgileniyor. 10 numara konusunda da tercih yerli olursa (Can Uzun öncelikli) Lucumi'ye yer açılacak.
OKAN BURUK İSTİYOR
Okan Buruk hem Şampiyonlar Ligi hem de lig ve kupadaki yoğun maraton sebebiyle stoper bölgesinde rotasyon için elinin güçlü olmasını istiyor. O sebeple takviye düşünülüyor.
ANLAŞMA ŞARTLARI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıllardır Davinson Sanchez ile birlikte milli takım forması giyen 28 yaşındaki stoper, hem sağda hem de solda görev yapabiliyor. Kulübü Bologna ile de 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında söz kesildi. Kolombiyalı ile de yıllık 4 milyon euro'dan el sıkışıldı. Mario Lemina ile devam edilmeseydi Lucumi transferi resmiyete kavuşmuş olacaktı.
Yönetim, Davinson Sanchez ve 10 numara transferine göre karar verecek. Como, Sanchez'i ısrarla istiyor. Davinson Sanchez ile Suudi Arabistan'dan Al-Ahli de ilgileniyor. 10 numara konusunda da tercih yerli olursa (Can Uzun öncelikli) Lucumi'ye yer açılacak.
OKAN BURUK İSTİYOR
Okan Buruk hem Şampiyonlar Ligi hem de lig ve kupadaki yoğun maraton sebebiyle stoper bölgesinde rotasyon için elinin güçlü olmasını istiyor. O sebeple takviye düşünülüyor.