Galatasaray'ın rakibi Monza

Galatasaray'da Avusturya kampı başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bugün (Cuma) TSİ 21.00'de İtalya Serie A'ya yeni yükselen Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Galatasaray'ın Monza ile karşılaşacağı maç S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, sonrasında 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek.
Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında geçtiğimiz hafta 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılı takım, sonrasında 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek.
Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında geçtiğimiz hafta 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti.