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Beşiktaş'ta Fofana planı! Gözler Ndidi kararında

Beşiktaş, Youssouf Fofana'yı transfer listesine alırken Fransız orta saha için atılacak adımların Wilfred Ndidi'nin geleceğine göre şekillenecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 09:36
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Fofana planı! Gözler Ndidi kararında
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Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar sürerken, siyah-beyazlıların gündemine Milan forması giyen Youssouf Fofana geldi.

Siyah-beyazlıların Fransız futbolcuyu transfer listesine eklerken bu transfer Wilfred Ndidi'nin geleceğine bağlı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FOFANA GÜNDEMDE

Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi halinde Milan'dan ayrılması beklenen 27 yaşındaki ön libero Youssouf Fofana'yı yakından takip ediyor. İtalyan ekibinin, Fransız futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi.

NDIDI İÇİN TEKLİF VAR

Öte yandan sakatlığı nedeniyle Midtjylland maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan ilginin sürüyor. Nijeryalı orta saha için siyah-beyazlı kulübe çift haneli resmi teklif yapıldı. Yönetimin Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek.

KARAR NDIDI'YE BAĞLI

Beşiktaş'ta Ndidi'nin olası ayrılığı halinde orta saha transferi için çalışmaların hız kazanması beklenirken, Youssouf Fofana'nın listenin üst sıralarında yer aldı.

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